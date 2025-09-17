Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 18:29

Названы две самые главные уловки, которые применяют мошенники

IT-эксперт Седов: мошенники используют эффект неожиданности в отношении жертв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы добиться нужного от человека, мошенники используют эффект неожиданности и мнимые предложения о помощи, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по кибербезопасности и директор по развитию компании RusPoint Олег Седов. По его словам, за последние 150 лет в методах злоумышленников ничего не изменилось.

Во-первых, потенциальную жертву нужно вывести из состояния эмоционального равновесия либо вау-эффектом (вы что-то выиграли и так далее), либо шоковой новостью. В этом состоянии люди обычно теряются. Во-вторых, злоумышленник предлагает сделать что-то, что помогает решить вашу проблему, — сказал Седов.

Он также отметил, что отличие прошлого от настоящего в том, что мошенники заполучили новые технические средства. По его словам, на руку злоумышленникам сыграли утечки данных в Сети и сами люди, которые «со страшной силой» оставляли информацию о себе в интернете.

Ранее блогер и эксперт по мошенничеству Екатерина Дуб рассказала, что телефонные аферисты часто пугают подростков, особенно неуверенных в себе. По ее словам, школьники часто скрывают звонки от родителей, боясь наказания. Также она добавила, что мошенники могут взламывать «Госуслуги» детей и увидеть данные родителей, что позволяет им разводить взрослых.

