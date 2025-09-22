Россиянам объяснили, как их цифровой след играет на руку мошенникам МВД: мошенники могут превратить цифровой след человека в свой инструмент

Цифровой след, который человек оставляет в Сети, может стать инструментом мошенников, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. С помощью найденных в интернете данных злоумышленники создают так называемого цифрового двойника жертвы.

Эти данные, собранные воедино, становятся основой для создания так называемого цифрового двойника — виртуальной копии личности, которая может быть использована в мошеннических схемах, — говорится в заявлении.

В МВД уточнили, что аферисты могут заинтересоваться любой информацией жертвы, в том числе постами и фотографиями. При этом информацию мошенники получают не только из открытых источников, но также из утечек крупных компаний и фишинговых атак.

Ранее в МВД предупредили, что даже один заказ пиццы может привести к утечке персональной информации. Получив доступ к данным, аферисты используют их для социальной инженерии и мошеннических атак на друзей и родственников жертвы.