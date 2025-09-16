В российском городе опровергли запрет на посещение кафе в военной форме Депутат Кришталь: в Керчи не запрещено посещать кафе в военной форме

Инцидент с отказом в обслуживании военнослужащего в керченском кафе произошел из-за недопонимания, заявил депутат Государственного совета Крыма Олег Кришталь в беседе с ТАСС. Официального запрета на посещение общественных мест в военной форме в городе не существует, подчеркнул он.

По словам парламентария, конфликтная ситуация возникла между посетителем и сотрудниками конкретного заведения питания. Военнослужащий был одет в спортивную куртку и штаны камуфляжной расцветки, что персонал ошибочно принял за военную форму.

В кафе сказали, что есть дресс-код, и согласно запрету администрации, — имелась в виду администрация кафе, — вход в спортивной одежде запрещен. Сотрудники отработали не до конца корректно, не дали полного разъяснения про дресс-код, — сказал Кришталь.

Депутат принял активное участие в урегулировании данного конфликта и провел переговоры с обеими сторонами. В ходе диалога выяснилось, что персонал был готов пойти навстречу при предъявлении удостоверения участника боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Керчи участника СВО и его жену не пустили в ресторан, куда мужчина пришел в военной форме. Пара планировала отпраздновать День города в заведении на улице Театральной, но администрация отказала им в обслуживании.