В Керчи участника СВО с женой выгнали из ресторана из-за одного нюанса

Участника СВО и его супругу не пустили в ресторан в Керчи из-за военной формы

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В крымском городе Керчи участника СВО и его жену не пустили в ресторан, куда мужчина пришел в военной форме, пишет Telegram-канал «Аргументы недели». Пара планировала отпраздновать День города в заведении на улице Театральной, но администрация отказала им в обслуживании.

Мужчина, столкнувшийся с отказом в обслуживании, обратился в полицию. В администрации Керчи пояснили, что военнослужащим запрещено посещать развлекательные заведения в форме или даже в одежде лишь с небольшими элементами, связанными с боевыми действиями.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что участникам СВО и их семьям следует предоставлять скидку 50% на топливо для личных автомобилей. Организация уже готовит официальные письма в крупнейшие российские нефтяные компании, включая «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Кроме того, в первый день осенней сессии Госдума обсудит ключевые законопроекты в поддержку участников СВО и их семей. Особое внимание будет уделено инициативе, которая позволит приемным детям бойцов поступать в вузы на льготных условиях.

Керчь
Крым
СФО
военнослужащие
рестораны
