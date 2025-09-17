Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 18:29

Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов

Уролог Гадзиян: ношение смартфона в карманах вредит мужскому здоровью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ноутбуки, смартфоны и электромобили наносят ущерб мужским половым клеткам, убивая фертильность и выработку тестостерона, заявил уролог Марк Гадзиян. По его словам, которые передает Regions, любое излучение всегда вредно для организма — клетки перестают нормально функционировать. Он отметил, что из-за этого не стоит носить телефон в кармане.

Ноутбуки на коленях, телефоны в передних карманах и даже электромобили опасны. Дело в том, что мужские гонады очень чувствительны к любому виду излучения, радиации, вследствие чего клетки перестают нормально функционировать, — подчеркнул доктор.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова отметила, что некоторые вещества, такие как цинк, могут увеличить вероятность зачатия ребенка. Этот минерал, содержащийся в мясе и морепродуктах, участвует в выработке тестостерона. Кроме того, для тех, кто планирует стать отцом, полезен витамин D.

