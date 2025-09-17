Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:01

Пассажиры первого за годы борта из Краснодара раскрыли, как прошел полет

Пассажиры самолета рейса Краснодар — Москва остались довольны полетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый за три года авиарейс из Краснодара в Москву прошел прекрасно, поделились впечатлениями пассажиры самолета с корреспондентом NEWS.ru. По их словам, полет прошел достаточно быстро и без лишней суеты.

Полет прошел прекрасно, как минимум за счет того, что тебе не надо сначала пять часов ехать куда-то на поезде, потом ждать самолет, с вещами на перекладных. Ты сразу приехал, сел в самолет, вышел, и как белый человек пошел дальше заниматься своими делами <…> Очень рады, счастливы, праздновали, отмечали, — рассказала одна из пассажирок.

По ее словам, до этого на такую дорогу приходилось тратить, в общей сложности, порядка 16 часов, и возобновление прямых авиарейсов стало большим облегчением. Другая девушка также отметила, что все прошло гладко, даже при том, что она летела с питомцем.

Вот впервые летела с питомцем, все положительно, стюардессы очень приветливые. В Краснодаре встречали, супер просто, мега-праздник был, это яблоки, это леденцы. приветливые все, начиная от сотрудников на улице, кто на парковке помогает, и заканчивая уже на таможне. Провожали все с улыбкой, все желали доброго полета. Duty Free пока у нас не работает, но это вообще самое-самое минимальное, что сейчас может быть, — отметила пассажирка.

На прошлой неделе, 11 сентября, аэропорт Краснодара возобновил работу. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс из столицы. Ожидается, что за сутки будет выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день.
