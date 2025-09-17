Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 18:08

Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве

СК: в Москве арестовали надругавшегося над 11-летней девочкой мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве арестован мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщили в ГСУ СК России по городу. По данным следствия, вечером 14 сентября подозреваемый возле дома на Озерной улице совершил преступление в отношении незнакомой несовершеннолетней девочки.

После задержания ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Соединенных Штатах 30-летняя преподавательница Эшли Отем Монгелл из средней школы округа Коннеллсвилл отправила неприличные фотографии 14-летнему ученику. Педагог также предложила ему связаться с ней после достижения совершеннолетия. Учительница обменивалась с подростком интимными сообщениями через мессенджеры. Расследование началось после получения информации от Национального центра по поиску пропавших и эксплуатируемых детей.

До этого в Калифорнии была арестована 32-летняя Лизетт Ортега Велес, работавшая помощником медицинского персонала в школе. Ее обвинили в многомесячных интимных отношениях с 17-летним учеником. 11 сентября Велес полностью признала вину в совершении орального секса с несовершеннолетним. Приговор по ее делу ожидается в октябре 2025 года.

насилие
задержания
Москва
СК РФ
дети
