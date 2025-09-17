«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве

Московский бар «Овуляция», если и будет открыт, то сразу закроется, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на идею открыть заведение для повышения рождаемости. По словам парламентария, в таком месте будут находиться лишь эскортницы и «богатые щеголи».

Не надо путать семейные ценности с публичным домом и обманывать людей. Это место для сиюминутных знакомств, где, как правило, будут находиться шалашовки, тарелочницы, профурсетки, эскортницы, а также богатые щеголи и альфонсы. Надеюсь, что, если бар откроется, то сразу закроется. Попрошу столичные власти, чтобы они не допускали подобного рода цинизма на улицах нашей прекрасной Москвы, — высказался Милонов.

Он отметил, что данный бар следует открывать в Нью-Йорке или аналогичном западном городе. В Москве, подчеркнул парламентарий, заведение с подобным названием существовать не может.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что мужчины, которые вступают в половую связь с женщиной, должны жениться после первой близости. По ее словам, в этом случае нужно думать о последствиях, беря пример с предков.