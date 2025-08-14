Омбудсмен рассказала, когда мужчина обязан жениться

Мужчины, которые вступают в половую связь с женщиной, должны женится после первой близости, заявила НСН уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По ее словам, в этом случае нужно думать о последствиях, беря пример с предков.

В патриархальной России мужчина, который обесчестил девушку, тогда это называлось так, был обязан на ней жениться. Все потому, что лишить девушку девственности можно только один раз. Если мужчина отказывался взять ее в жены, то это было большим позором для семьи девушки, для нее самой, а для него это была огромная ответственность, — заявила она.

Ранее Волынец заявила, что новая мода на чулки в сетку для младенцев — просто отдушина для педофилов. По ее мнению, одежда для малышей должна быть функциональной, а не привлекающей нежелательное внимание.

Также Ирина Волынец заявила о необходимости усиления государственной поддержки блогеров, которые продвигают семейные ценности. По ее словам, это нужно для повышения рождаемости и укрепления традиционных ценностей в России.