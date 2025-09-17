«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в разговоре с «Чемпионатом» поздравил воспитанника команды Александра Овечкина с 40-летием. Он отметил, что Овечкин является настоящей легендой хоккея.

От всей души поздравляю Александра Овечкина с юбилеем! Настоящая легенда хоккея, наш динамовский воспитанник, яркий пример для подражания и просто замечательный человек. Александр Михайлович за свою карьеру добился невероятных высот и завоевал практически все награды, но и не думает на этом останавливаться — настоящая глыба во всём спортивном сообществе. Желаю Саше богатырского здоровья, покорения новых вершин и только позитива в жизни. С днем рождения, Ови, будь счастлив, — сказал Сушко.

Ранее американская ферма «Саммерс» создала лабиринт на кукурузном поле в честь снайперского рекорда Овечкина в НХЛ. Масштабная композиция посвящена историческому достижению хоккеиста, превзошедшему результат легендарного Уэйна Гретцки. Россиянин установил рекорд в ходе сезона-2024/25, обойдя показатель предшественника по количеству голов. На счету 40-летнего олимпийского чемпиона уже 897 заброшенных шайб.

До этого Овечкин рассказал, что хотел бы работать в журналистике, если бы не занимался хоккеем. На вопрос корреспондента ТАСС о том, в какой сфере он желал бы себя попробовать, кроме хоккея, хоккеист ответил, что предпочел бы оказаться на ее месте.