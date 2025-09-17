Празднование Дня города в Москве
В одной стране СНГ решили назвать город в честь богатыря

В Киргизии переименовали третий по величине город Джалал-Абад

Садыр Жапаров Садыр Жапаров Фото: kremlin.ru/ Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о переименовании города Джалал-Абад в Манас, сообщили в пресс-службе главы государства. Закон вступит в силу через 10 дней со дня официального опубликования. Документ был принят парламентом республики 10 сентября.

Законом предусмотрено переименование города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики в город Манас Джалал-Абадской области Кыргызской Республики, — говорится в документе.

Бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов в свою очередь предложил сделать город административной столицей страны и перенести туда парламент. Кроме того, по его мнению, можно разместить в Джалал-Абаде некоторые государственные органы и крупные госкомпании, что разгрузило бы Бишкек.

Джалал-Абад — это третий по величине город Киргизии, административный центр Джалал-Абадской области. По данным на сентябрь 2025 года, в нем проживает 186 400 человек. Манас — главный герой одноименного народного эпоса, богатырь, который, согласно легенде, объединил киргизский народ.

Ранее комитет Госдумы по региональной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Согласно проектам, Наурская Наурского района получит название Невре, Шелковская Шелковского района станет Тереком, а Серноводское Серноводского района — Серноводском.

