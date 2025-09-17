Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 18:25

Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт

Терапевт Кондрахин: жаркая погода может спровоцировать у человека инсульт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жаркая погода может спровоцировать у человека инсульт, заявил «Вечерней Москве» терапевт Андрей Кондрахин. При этом данное состояние, как правило, вызвано исключительно высоким артериальным давлением и в целом не зависит от окружающей среды.

Чем сильнее жара, тем тяжелее организму. Если у человека высокое артериальное давление, может наступить обезвоживание, и происходит инсульт. Если человек годами игнорирует врачей и не проходит необходимые обследования и лечение, то у него также может произойти инсульт, — предупредил Кондрахин.

Он отметил, что экология и магнитные бури не могут вызвать инсульт. Врач также добавил, что лучшей защитой от этого недуга станет своевременная профилактика.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева заявила, что аспирин способен спровоцировать развитие гастрита и язвы желудка. Из-за приема этого лекарства может также повыситься риск геморрагического инсульта.

