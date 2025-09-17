Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 21:49

У экс-президента Бразилии выявили рак кожи

У экс-президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили рак кожи

Жаир Болсонару Жаир Болсонару Фото: Aloisio Mauricio/Global Look Press

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару выписан из больницы после госпитализации, связанной с ухудшением самочувствия, сообщает Reuters со ссылкой на врача Болсонару Клаудио Биролини. По данным издания, у него выявили плоскоклеточный рак кожи.

Обследования показали, что два из новообразований представляют собой раннюю стадию рака кожи. Эта проблема уже была решена путем удаления, но требуется регулярный мониторинг, чтобы убедиться в отсутствии новых очагов и в том, что удаление было полным, — уточнил Биролини.

По информации агентства, Болсонару поступил в больницу с жалобами на рвоту, головокружение и низкое давление. До этого он уже обращался к врачам для удаления новообразований, после чего лабораторные анализы подтвердили диагноз. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Ранее на Кубе скончался вице-премьер правительства Рикардо Кабрисас Руис. Он был сопредседателем межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и играл важную роль в укреплении двусторонних отношений. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал его исключительным человеком.

