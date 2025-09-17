«Полный хаос и дезорганизация»: ситуация на фронтах СВО вечером 17 сентября

Армия России наступает на всех направлениях спецоперации, сообщают военкоры. Какова ситуация на фронтах СВО вечером 17 сентября, в чьих войсках наблюдается «хаос и дезорганизация», как далеко пробрались ВС РФ в Купянске, какие известны инсайды?

Сводка Олега Царева 17 сентября

Блогер и экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Херсонском направлении идут тяжелые бои в районе Приморского, Степногорска и Орехова, без заметных изменений. Восточнее, в районе Ольговского, ВС РФ зачищают поля и опорные пункты южнее, у Вишневого.

«ВС РФ, похоже, нацелены на рубеж Малиновка — Полтавка с перспективой выхода во фланг группировке ВСУ в Гуляйполе», — пишет политик.

По данным Царева, на Угледарском направлении ВС РФ развивают наступление в районе Тернового, штурмуют Березовое и закрепились на восточных окраинах. Кроме того, пишет он, российские войска закрепляются в Новониколаевке и прошли южнее к Калиновскому. Идут бои от Сосновки и Новоселовки к Великомихайловке и Орестополю.

«На Покровском фронте тяжелое противостояние в районе Удачного и Троянды. Сообщают, что в самом Покровске ВС РФ расширяют свое присутствие и продвинулись до авторынка и территории Центральной горбольницы. Ожесточенные бои продолжаются к Чунишино. На восточном фланге встречные бои по периметру Новоэкономического и в районе сел Балаган и Московское. На северном охвате ВС РФ ведут ожесточенные бои в Родинском и Красном Лимане», — пишет блогер.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сводка WarGonzo 17 сентября

«На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются вдоль трассы Артемовск (Бахмут) — Константиновка. На Часовоярском участке ВС РФ атакуют в районе Майского, Федоровки и Веролюбовки», — пишут авторы проекта WarGonzo.

По данным канала, на Краснолиманском направлении войска РФ усиливают давление в районе Шандриголово и Среднего, занимают новые позиции в южной части Торского. На Северском участке отмечается продвижение ВС РФ к Ямполю и в районе Дроновки. Российские войска сжимают кольцо охвата Северска с юга, атакуя Переездное, отмечается в публикации канала.

«Харьковский фронт: на Купянском направлении ВС РФ наступают, оказывая давление на оборону противника. В Купянске ВС РФ продвигаются около микрорайона Спортивная Площадь, расширяя зону контроля в частном секторе. Сообщается о тактических успехах ВС РФ в Степовой Новоселовке и ее окрестностях. На Волчанском участке не стихают сражения на левом берегу Волчанска и в лесах у Синельниково. ВС РФ продвигаются от Мелового в сторону Хатнего. Сумской фронт: ВСУ продолжают контратаковать в районе Юнаковки, Кондратовки, Андреевки, Варачино и Алексеевки».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ситуация на фронтах СВО вечером 17 сентября, инсайды

По информации канала «Z-комитет + карта СВО», ВС РФ после успешного форсирования реки Волчья в районе Зеленого Гая продвигаются в восточной части Ивановки.

Украинский канал «Офицер», комментируя заявления, что «ВС РФ только на окраинах» пишет, что российская армия в Купянске «уже давно на окраинах», «российские ДРГ — не новое явление», а также, что ВС РФ добрались до центра города.

«Не знаю, что можно сказать, скажу лишь то, что там полный хаос и дезорганизация или недостаточная информированность некоторых ответственных должностных лиц», — пишет канал, комментируя, как ВСУ прорвали оборону Купянска.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

