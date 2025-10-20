Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:00

HR-эксперт объяснил, почему пенсионеры интересуются трудоустройством

HR-эксперт Мурадян: пенсионерам скучно и хочется чем-то заниматься

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерам скучно и хочется чем-то заниматься, поэтому они интересуются трудоустройством, заявил HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, переданным 360.ru, работодатели доверяют людям в возрасте больше, чем зумерам, поскольку первые более эмоционально устойчивые.

На пенсии скучновато, хочется движухи, работы, чем-то заниматься, подсуетиться, — заявил Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что с людьми старшего поколения интересно общаться. Что касается оплаты труда, то в Москве средняя зарплата на позициях для пенсионеров варьируется от 55 до 70 тысяч рублей, добавил Мурадян.

Ранее помощник депутата Госдумы Илья Мосягин заявил, что в России могут ввести статус «Ветеран трудовой деятельности». По его словам, это позволит гражданам получать дополнительную пенсию за стаж.

Россия
пенсионеры
работодатели
трудоустройство
