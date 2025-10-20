ФСБ планирует получить новые полномочия

ФСБ планирует получить полномочия на регистрацию и учет шпионских устройств и программ, передают «Ведомости». В частности, ведомство подготовило проект указа, который бы закрепил контроль за импортом и экспортом всех специальных технических средств, предназначенных для скрытого получения информации. Что касается их любого использования для негласного получения данных без соответствующего разрешения, то его будут квалифицировать как нарушение.

В настоящее время учет соответствующих устройств разделен между несколькими различными надзорными ведомствами. Под действие новых норм попадут устройства для прослушки, наблюдения и анализа данных, программные решения и техразработки.

Ранее ФСБ России задержала в Крыму четырех участниц женской ячейки международной террористической организации. При обыске у них изъяли запрещенную литературу, средства связи и электронные носители. По данным ведомства, задержанные занимались вербовкой местных мусульман и пропагандой создания «всемирного халифата».

Также президент России Владимир Путин рассказал, что во время руководства ФСБ в конце 1990-х годов требовал отказаться от стиля работы «хватать и не пущать». По его словам, тогда глава государства призывал сотрудников действовать гибче и искать другие способы нейтрализации угроз.