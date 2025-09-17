Экс-главред Playboy Ляпоров ушел на СВО? Что известно, мошенничество, срок

Занимавший должность главного редактора Playboy в России с 2007 по 2009 год Владимир Ляпоров, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, ушел на СВО, сообщил ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы. Что об этом известно?

В чем обвинили Ляпорова

В апреле этого года Ляпорову предъявили обвинение по пяти эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По одному из них он признал вину, однако позже от своих показаний отказался.

По версии следствия, обвиняемый под предлогом инвестирования в Prime Westminster LTD и London Legal Capital (LLC) похищал денежные средства у бизнес-партнеров. Общий ущерб по уголовному делу оценивается в более 50 млн рублей. Максимальное наказание по статье УК подразумевает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. На счетах Ляпорова арестовали около 30 млн рублей.

Задержали экс-главреда российского Playboy еще в ноябре 2024 года, он находился под подпиской о невыезде. Поначалу фигуранта подозревали в мошенничестве на 200 млн рублей.

Ляпоров отправился на СВО?

В Тверском суде Москвы сообщили, что рассмотрение уголовного дела приостановлено, поскольку Ляпоров заключил контракт с Минобороны РФ. В правоохранительных органах напомнили, что он должен отправиться в зону СВО.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что о таком решении не предупредили пострадавших, они узнали об этом из новостей. Также жертвы Ляпорова считают, что он заплатит за то, чтобы сидеть в тылу, а не участвовать в боевых действиях.

«Это прямое признание вины, желание отсутствия судимости в его жизни, для него это очень страшно. Думаю, у него есть план сбежать. Понятно, что он никуда не поедет. Он заплатит деньгами потерпевших за то, чтобы сидеть в тылу», — сказала каналу Наталья Фокина, одна из пострадавших от действий бывшего главреда эротического журнала.

