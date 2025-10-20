Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:52

Военкор оценил важность освобождения Ленино в ДНР

Коц: освобождение Ленино расширит возможности ВС РФ в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Освобождение Ленино в ДНР позволит ВС России выйти к населенному пункту Новоподгородное и затем создать новый плацдарм в Днепропетровской области, заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, при выходе к Межевой российские военные смогут перерезать трассу Т0428, которая играет роль рокадной дороги для ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ближайший населенный пункт на украинской стороне — Новоподгородное. Его освобождение позволит создать на Днепропетровщине новый плацдарм с перспективой выхода на Межевую, — написал Коц.

Военкор отметил, что раньше в Ленино проживали 150 человек. Населенный пункт расположен на границе ДНР и Днепропетровской области в трех километрах к западу от Удачного.

20 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Ленино в ДНР. В операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

До этого российские военные уничтожили до семи укрепленных позиций ВСУ благодаря данным с вражеского телефона. Стрелок группировки войск «Южная» с позывным Мгновенный рассказал, что смартфон был обнаружен после нейтрализации противника. На устройстве было множество отмеченных точек с месторасположением укреплений противника.

