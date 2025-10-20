Раскрыто, зачем Трамп предложил спорный вариант завершения СВО

Президент США Дональд Трамп продвигает идею заморозки украинского конфликта на текущей линии фронта с единственной целью — ослабить Россию, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, истинная задача Вашингтона и Киева заключается в том, чтобы остановить продвижение российских войск.

Что Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), что Трамп говорят о необходимости остановить боевые действия на текущей линии фронта. Они хотят ослабить нас. Им главное — нас остановить, потом укрепиться и уже не дать РФ дальше наступать. Никакие договоренности соблюдать Украина не будет, как и не соблюдала все ранее подписанные соглашения. Я вот не помню, чтобы Зеленский говорил об остановке боевых действий, когда они захватили часть нашей Курской области и там над людьми издевались. Или когда было их контрнаступление, а мы сдерживали оборону, — высказался Перенджиев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорная линия Москвы насчет остановки войск в зоне СВО на существующих позициях не меняется. По его словам, сообщения о заморозке украинского фронта являются газетными. Он отметил, что на эту тему не раз было много разных заявлений.