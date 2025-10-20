Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:05

Погоня со стрельбой за 14-летним угонщиком Audi произошла под Петербургом

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла полицейская погоня за 14-летним подростком, угнавшем Audi, пишет Neva.today со ссылкой на ГУ МВД России. К правоохранителям обратился 38-летний владелец иномарки из деревни Яльгелево.

Угнанный автомобиль нашли на 36-м километре автодороги «Нарва». В ходе погони юный водитель не реагировал на световые, звуковые сигналы и неоднократные требования об остановке. В связи с этим инспектору ГАИ пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, а после прострелить колеса иномарки.

Школьник попытался убежать, однако его задержали. В салоне Audi полицейские обнаружили четверых пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее нетрезвая пассажирка Hyundai Solaris без прав заняла место водителя и спровоцировала погоню, в ходе которой полицейским пришлось открыть огонь по колесам. Инцидент произошел в городе Черемхово Иркутской области.

