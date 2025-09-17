Покушение на Чубайса, убийство Немцова: досье и карьера Игоря Краснова

Комиссия при президенте России одобрила кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Что известно о досье и карьере Краснова, как вел дела о покушении на Анатолия Чубайса и убийстве Бориса Немцова?

Как Краснов стал кандидатом на пост верховного судьи

«Решением комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту Российской Федерации для представления Совету Федерации <…> для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — сообщила пресс-служба Кремля в среду, 17 сентября.

Ранее, 15 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей России также рекомендовала Краснова на пост верховного судьи. О подаче соответствующего заявления в ВККС стало известно 25 августа.

Кандидатуру Краснова также поддержали Верховный суд и Совет судей, а члены ВККС пришли к выводу, что у них нет причин проводить закрытое совещание, и проголосовали сразу и единогласно.

Должность главы Верховного суда стала вакантна после того, как в июле скончалась занимавшая ее Ирина Подносова. Ей был 71 год. Она вступила в должность в апреле 2024 года.

Игорь Краснов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о карьере Игоря Краснова

Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске, закончил юридический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова в Архангельске (ныне Северный (Арктический) федеральный университет).

Он начал карьеру в должности следователя прокуратуры Холмогорского района Архангельской области еще в студенческие годы. В 2006-м переехал в Москву, работал следователем в центральном аппарате Генпрокуратуры.

В 2007-м перешел на работу в недавно созданный Следственный комитет, который до 2011 года не был самостоятельным ведомством и входил в структуру Генеральной прокуратуры. Краснов был старшим следователем по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора — председателе СК при прокуратуре Александре Бастрыкине (в 2011-м Бастрыкин возглавил Следственный комитет уже как самостоятельное ведомство). В 2012-м Краснов получил звание генерал-майора юстиции, в 2016-м — стал зампредседателя СК, а через год получил звание генерал-лейтенанта юстиции.

Игорь Краснов Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Какие резонансные дела вел Краснов, досье

В досье Краснова есть резонансные расследования и проекты. Во время работы в СК он участвовал в деле о покушении на Анатолия Чубайса. В качестве подозреваемых были задержаны несколько человек, в том числе сын экс-главы Госкомпечати Иван Миронов, дело которого расследовалось отдельно — его вел Краснов. Впоследствии Миронов называл Краснова «одной из самых жестких фигур в силовом блоке России».

В 2009 году Краснов начал расследовать дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По нему были задержаны и осуждены Никита Тихонов и Евгения Хасис, причастные к деятельности «Боевой организации русских националистов» (БОРН).

В 2013-м Краснов возглавлял следственную группу в рамках дела белгородского стрелка Сергея Помазуна, который убил двух продавцов и одного посетителя магазина «Охота» из отцовского карабина, а после начал стрелять по прохожим на улице. Помазун получил пожизненный срок.

Также Краснов выступал главой следственной группы в рамках расследования убийства политика Бориса Немцова, случившегося 27 февраля 2015 года. В мае того же года его отстранили от дела в связи с переходом в новую структуру СК.

Кроме того, Краснов расследовал дела о хищении средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, о подкупе присяжных во время суда по делу об убийстве экс-полковника ВС РФ Юрия Буданова. В 2015-м стал главой следственной группы по делу о расстреле царской семьи. С 2016 года контролировал ход ряда коррупционных дел: в отношении экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, бывших губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области Никиты Белых и Республики Коми Вячеслава Гайзера.

Игорь Краснов Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

С какими заявлениями выступал Краснов

Краснов неоднократно выступал с заявлениями о работе судей, судебной системы и противодействии коррупции.

«Любое давление на судей, на их беспристрастность и объективность должно пресекаться на корню», — сказал Краснов на заседании ВККС.

Он также отметил, что высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности.

В одном из интервью в 2023 году Краснов высказался о практике изъятия у коррупционеров незаконно нажитого имущества.

«Таких примеров масса, и мы будем продолжать внимательно отслеживать имущественное положение всех таких чиновников, продавших государственные интересы за возможность ведения роскошного образа жизни. Ни у кого иллюзий на этот счет быть не должно», — отметил он.

В другом интервью в 2024 году Краснов заявил о необходимости лишать коррупционеров радости наживы.

«Очень быстрый и эффективный способ лишить коррупционеров радости обладания неправомерно нажитым — это конфискация имущества по уголовным делам», — заявил он.

Краснов подчеркивал, что «каждый нечистый на руку чиновник должен знать о неотвратимости наказания».

«В борьбе с таким злом, как коррупция, придерживаюсь бескомпромиссного подхода», — говорил он.

