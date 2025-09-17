Раскрыта кандидатура на пост главы Верховного суда Комиссия при президенте одобрила Краснова на пост главы Верховного суда

Комиссия при президенте России одобрила кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда РФ, сообщается на сайте Кремля. Его кандидатура рекомендована президенту для утверждения в Совете Федерации.

Решением комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ, — говорится в сообщении.

Должность главы Верховного суда стала вакантной после смерти Ирины Подносовой, занимавшей пост с 2024 года. Для замещения была объявлена конкурсная процедура. Краснов оказался единственным претендентом и сдал квалификационный экзамен, хотя формально мог быть освобожден от этой процедуры как обладатель звания «Заслуженный юрист». 15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей поддержала его кандидатуру.

