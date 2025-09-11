Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 12:09

Путин назначил нового посла в одну африканскую страну

Дипломат Космодемьянский назначен послом России в Южном Судане

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского послом РФ в Южном Судане, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. Решение открыть в африканском государстве российское диппредставительство было принято в конце прошлого года.

Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Южный Судан, — сказано в указе.

На этом фоне стало известно, что глава государства освободил посла России в Уганде Владлена Семиволоса от обязанностей по совместительству в Южном Судане. Президентом РФ был подписан соответствующий документ.

Ранее Путин подписал указ о назначении замруководителя МИД России Александра Грушко на пост специального представителя президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ вступил в силу 11 августа.

До этого российский лидер назначил генерал-полковника и Героя России Андрея Мордвичева главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. С начала СВО он руководил штурмом Мариуполя и «Азовстали», находясь на посту командующего 8-й армией. Мордвичев является выпускником Новосибирского высшего общевойскового командного училища.

Россия
Владимир Путин
послы
Южный Судан
