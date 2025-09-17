В Кремле раскрыли, когда Путин внесет кандидатуру Краснова в Совфед Песков: Путин в сжатые сроки внесет кандидатуру Краснова на пост главы ВС

Президент России Владимир Путин внесет в Совет Федерации кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, это произойдет уже в ближайшее время.

В самые сжатые сроки, — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда одобрила комиссия при президенте России. Эта должность стала вакантной после смерти Ирины Подносовой, занимавшей пост с 2024 года. Краснов оказался единственным претендентом и сдал квалификационный экзамен, хотя мог быть освобожден от него как обладатель звания «Заслуженный юрист».

До этого стало известно, что высшая квалификационная коллегия судей также рекомендовала назначить Краснова на должность председателя Верховного суда. Отмечается, что данное решение было принято единогласно.

По мнению депутата Госдумы Сергея Миронова, генпрокурор является подходящей кандидатурой. По его словам, Краснов обладает огромным профессиональным опытом и является активным, деятельным специалистом. Если он перейдет на новый пост, то следующий генеральный прокурор России продолжит его активную работу по борьбе с коррупцией, добавил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду».