Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 10:30

Одобрена кандидатура нового главы Верховного суда

Генпрокурора Игоря Краснова рекомендовали назначить главой Верховного суда

Игорь Краснов Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации, сообщает ТАСС. Данное решение было принято единогласно.

Высшая квалификационная коллегия судей решила заявление Краснова о занятии им должности председателя Верховного суда РФ удовлетворить. Рекомендовать назначить Краснова на пост председателя Верховного суда России, — сказал председатель коллегии Николай Тимошин.

Ранее депутат Сергей Миронов в комментарии для NEWS.ru заявил, что Краснов является подходящей кандидатурой для должности председателя Верховного суда. По его словам, генпрокурор обладает огромным профессиональным опытом и является активным, деятельным специалистом. Политик выразил надежду, что если Краснов перейдет на новый пост, то следующий генеральный прокурор России продолжит его активную работу по борьбе с коррупцией, возвращению в государственную собственность неэффективных предприятий и незаконно приватизированных активов.

До этого депутат Юрий Синельщиков, бывший первый заместитель прокурора Москвы, в беседе с NEWS.ru также поддержал кандидатуру Краснова. По его мнению, это решение является обоснованным и продуманным. Синельщиков отметил, что, хотя не работал непосредственно с Красновым, их профессиональная деятельность проходила в рамках единой системы.

Игорь Краснов
Верховный суд
судьи
Генпрокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.