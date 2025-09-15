Одобрена кандидатура нового главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации, сообщает ТАСС. Данное решение было принято единогласно.

Высшая квалификационная коллегия судей решила заявление Краснова о занятии им должности председателя Верховного суда РФ удовлетворить. Рекомендовать назначить Краснова на пост председателя Верховного суда России, — сказал председатель коллегии Николай Тимошин.

Ранее депутат Сергей Миронов в комментарии для NEWS.ru заявил, что Краснов является подходящей кандидатурой для должности председателя Верховного суда. По его словам, генпрокурор обладает огромным профессиональным опытом и является активным, деятельным специалистом. Политик выразил надежду, что если Краснов перейдет на новый пост, то следующий генеральный прокурор России продолжит его активную работу по борьбе с коррупцией, возвращению в государственную собственность неэффективных предприятий и незаконно приватизированных активов.

До этого депутат Юрий Синельщиков, бывший первый заместитель прокурора Москвы, в беседе с NEWS.ru также поддержал кандидатуру Краснова. По его мнению, это решение является обоснованным и продуманным. Синельщиков отметил, что, хотя не работал непосредственно с Красновым, их профессиональная деятельность проходила в рамках единой системы.