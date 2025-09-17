Шпион из Африки, удар по часовне, диверсанты: ВСУ атакуют РФ 17 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Астрахани задержали африканца, собиравшего данные для Киева о военных объектах РФ. Солдаты ВСУ открыли огонь по топливному складу Запорожской АЭС. Вражескую диверсионную группу ликвидировали при попытке зайти в Курскую область. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

БПЛА ВСУ атаковали ночью четыре региона России

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили восемь дронов.

По данным ведомства, по три воздушные цели были ликвидированы над Ростовской и Брянской областями, еще по одной — над Воронежской и Курской. Накануне вечером системы ПВО уничтожили пять беспилотников: один — над Воронежской, по два — над Белгородской и Ростовской областями.

Африканца задержали за шпионаж в пользу Украины

В Астрахани сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Северной Африки по подозрению в работе на спецслужбы Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ о шпионаже.

Иностранец установил и поддерживал постоянную связь с сотрудником украинской военной разведки через мессенджер. Действуя по заданию куратора, задержанный собрал и передал сведения о критически важной инфраструктуре, а также о военных объектах, расположенных в Астрахани.

Два человека пострадали в результате налета БПЛА ВСУ на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 49 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 155 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены четыре многоквартирных и 12 частных домов, несколько коммерческих объектов, газовое оборудование, линии электропередачи, прицеп грузовика и 25 легковых автомобилей.

По словам губернатора, пострадали два человека. В селе Таврово в результате атаки беспилотника пострадал 19-летний юноша. В хуторе Волчий-Первый дрон влетел в машину — водитель получил ранения.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Фото: Социальные сети

Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на Донецк

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы четыре случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты совершили три обстрела на Горловском и один — на Докучаевском направлениях, выпустив четыре боеприпаса. В результате ударов был поврежден частный жилой дом. Один мирный житель погиб, другой получил ранения в Кировском районе Донецка.

«На территории садового товарищества „Дружба“ вследствие детонации взрывоопасного предмета погибла женщина 1980 года рождения. Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Артиллерия ВСУ обстреляла топливный склад Запорожской АЭС

Накануне украинские войска запустили БПЛА на город Васильевку в Запорожской области, заявил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, пострадал один человек.

«Прицельным ударом разрушена действующая часовня, также пострадали два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, <…> состояние средней степени тяжести», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, ВСУ обстреляли из артиллерии территорию возле топливных складов Запорожской атомной электростанции, заявили в пресс-службе предприятия. В результате атаки загорелась сухая трава на расстоянии 400 метров от резервуаров с дизелем.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в пределах нормальных значений. Ситуация взята под полный контроль, ведутся работы по ликвидации возгорания.

Министерство обороны РФ не комментировало сведения об ударах ВСУ по Запорожью и их последствиях.

Фото: Социальные сети

Диверсанты ВСУ попытались проникнуть в Курскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась проникнуть на территорию Курской области, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, бойцы противника были разгромлены российскими военнослужащими на подходе к границе.

Рано утром 17 сентября украинская ДРГ в составе трех человек намеревалась провести разведку в районе населенного пункта Теткино. Передвижения противника заметили военные ВС РФ. Диверсанты были уничтожены.

«Расчеты взвода огневой поддержки использовали преимущество в знании местности и нанесли точный удар из АГС и крупнокалиберных пулеметов „Утес“», — говорится в сообщении Минобороны.

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Херсонской области

Врач и водитель скорой помощи пострадали в результате обстрела военными ВСУ Херсонской области. Атаке подвергся город Алешки, расположенный в 10 километрах от столицы региона.

«В результате обстрела по пути следования к месту вызова поврежден автомобиль скорой медицинской помощи, пострадали два человека, водитель скорой помощи и врач, погибших нет», — сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Глава региона добавил, что пострадавшие были госпитализированы. Врач и водитель получили контузию, а также осколочные ранения. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

