Появились кадры задержания работавшего на Украину африканца

Федеральная служба безопасности России задержала в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки, передает ТАСС. Его подозревают в шпионаже в пользу Главного управления разведки Министерства обороны Украины. ФСБ опубликовала видеокадры с места задержания.

По информации ФСБ, иностранец установил и поддерживал постоянную связь с сотрудником украинской военной разведки через мессенджер. Действуя по заданию своего куратора, задержанный собрал и передал сведения о критически важной инфраструктуре и военных объектах, расположенных в Астрахани.

Следственным отделом УФСБ России по Астраханской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

