Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:44

Появились кадры задержания работавшего на Украину африканца

ФСБ представила кадры с задержанным за работу на ГУР уроженцем Африки

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru

Федеральная служба безопасности России задержала в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки, передает ТАСС. Его подозревают в шпионаже в пользу Главного управления разведки Министерства обороны Украины. ФСБ опубликовала видеокадры с места задержания.

По информации ФСБ, иностранец установил и поддерживал постоянную связь с сотрудником украинской военной разведки через мессенджер. Действуя по заданию своего куратора, задержанный собрал и передал сведения о критически важной инфраструктуре и военных объектах, расположенных в Астрахани.

Следственным отделом УФСБ России по Астраханской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее бывший глава села Красный Чикой в Забайкалье Александр Давыдов связался с ФСБ из-за песни Верки Сердючки. По данным источника, политик услышал композицию на выборах 14 сентября и предположил, что это мог кто-то подстроить. Давыдов заподозрил симпатизирующее Украине или нанятое спецслужбами лицо.

ФСБ
задержания
Африка
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.