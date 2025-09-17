Обстрел ВСУ привел к ранению сотрудников скорой помощи Врач и водитель скорой помощи получили ранения из-за обстрела ВСУ в Алешках

Врач и водитель скорой помощи были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили власти Херсонской области. По данным ТАСС, атаке подвергся город Алешки, расположенный в 10 километрах от столицы региона.

В результате обстрела по пути следования к месту вызова поврежден автомобиль скорой медицинской помощи, пострадали два человека — водитель скорой помощи и врач, погибших нет, — поделился с агентством губернатор Владимир Сальдо.

Глава региона добавил, что пострадавшие госпитализированы. У врача и водителя контузия и осколочные ранения. Других данных об их состоянии не представлено.

Ранее Сальдо сообщил о гибели женщины при атаке ВСУ на автомобиль в Алешках. Губернатор региона уточнил, что при ударе также пострадали два человека, которых доставили в районную больницу.

5 сентября стало известно, что три человека, включая ребенка, пострадали при детонации мины в Алешках. Сальдо сообщал, что погибших не было, а раненых доставили в больницу с минно-взрывными травмами и контузией.