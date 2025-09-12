Один человек погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Херсонской области

Один человек погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Херсонской области Сальдо: один человек погиб при атаке ВСУ на Херсонскую область

Женщина погибла при атаке ВСУ на автомобиль в населенном пункте Алешки Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что во время удара также пострадали два человека, их доставили в районную больницу.

В Алешках БПЛА атаковал гражданский автомобиль. Погибла женщина, двое мирных жителей ранены, — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что еще три человека получили ранения при атаке на жилой сектор в Алешках. Кроме того, в результате удара ВСУ в Великих Копанях пострадала девушка.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород. Он выразил соболезнования ее родственникам. Кроме того, губернатор сообщил, что мирный житель пострадал при атаке ВСУ на село Красный Октябрь. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что семь человек пострадали при атаке ВСУ на пассажирский микроавтобус. Он уточнил, что среди раненых водитель транспорта, четыре пассажира и два бойца бригады «БАРС-Брянск».