Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования ее родственникам.

В Белгороде от удара ВСУ погибла мирная жительница. От полученных ранений она скончалась на месте, — написал Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил, что мирный житель пострадал при атаке ВСУ на село Красный Октябрь. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что семь человек пострадали при атаке ВСУ на пассажирский микроавтобус. Он уточнил, что среди раненых водитель транспорта, четыре пассажира и два бойца бригады «БАРС-Брянск». По его словам, их всех госпитализировали. Губернатор отметил, что атака произошла на автодороге Погар — Гремяч.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на пятницу, 12 сентября, сбили над Россией 221 беспилотник. Там уточнили, что наибольшее количество дронов — 85 аппаратов самолетного типа — было нейтрализовано над Брянской областью.