Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 10:38

Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования ее родственникам.

В Белгороде от удара ВСУ погибла мирная жительница. От полученных ранений она скончалась на месте, — написал Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил, что мирный житель пострадал при атаке ВСУ на село Красный Октябрь. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что семь человек пострадали при атаке ВСУ на пассажирский микроавтобус. Он уточнил, что среди раненых водитель транспорта, четыре пассажира и два бойца бригады «БАРС-Брянск». По его словам, их всех госпитализировали. Губернатор отметил, что атака произошла на автодороге Погар — Гремяч.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на пятницу, 12 сентября, сбили над Россией 221 беспилотник. Там уточнили, что наибольшее количество дронов — 85 аппаратов самолетного типа — было нейтрализовано над Брянской областью.

Россия
Белгородская область
гладков
атаки
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Сумской области утром 12 сентября: котел ВСУ, жесткая мясорубка
Назван главный признак, по которому можно вычислить брачного афериста
Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры
Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября
ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.