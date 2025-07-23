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23 июля 2025 в 19:25

Гладков раскрыл детали атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков сообщил о ранении жителей во время атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пять муниципалитетов Белгородской области были атакованы Вооруженными силами Украины, ранены три мирные жительницы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшим оказана необходимая помощь, они будут лечиться амбулаторно.

В городе Грайвороне в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту пострадали три женщины. Они самостоятельно обратились в медицинское учреждение. У всех врачи диагностировали баротравмы, — сказано в сообщении.

Среди поврежденных объектов — легковые автомобили, частное домовладение, дома, хозяйственные постройки. В селе Тогобиевка Валуйского округа вследствие детонации дрона в частном доме повреждена кровля, написал губернатор.

До этого Гладков опубликовал видео сбитого БПЛА самолетного типа, на крыле которого была обнаружена надпись «с любовью для жителей Белгорода». Аппарат уничтожили при приближении к городу.

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