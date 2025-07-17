Появились кадры украинского дрона с посланием для жителей Белгорода Гладков показал украинский дрон с надписью «с любовью для жителей Белгорода»

Вооруженные силы Украины запустили беспилотный летательный аппарат с надписью «с любовью для жителей Белгорода», написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также опубликовал видеоролик, в котором можно заметить вражеский БПЛА самолетного типа. Надпись была оставлена на одном из его крыльев. Беспилотник сбили на подлете к Белгороду.

Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: «С любовью для жителей Белгорода». Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор. Благодарен бойцам группировки войск «Север» за слаженную работу и поражение вражеских БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил об атаке беспилотника на село Смородино. По его словам, в результате падения взрывного устройства на частный дом там погибла женщина. Взрыв привел к пожару, который охватил постройку. Губернатор выразил искренние соболезнования семье и близким погибшей.

По данным Министерства обороны, в ночь на 17 июля украинские войска атаковали беспилотниками сразу 12 регионов России. Средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 122 воздушных цели.