Свыше 120 дронов ударили по 12 российским регионам

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами самолетного типа сразу 12 регионов России в ночь на четверг, 17 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 122 воздушных цели.

В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 16 июля до 07:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего беспилотников сбили над Брянской и Курской областями — 43 и 38 целей соответственно. Еще десяток дронов уничтожили над Орловской областью, по шесть — над Смоленской и Воронежской, пять — над Белгородской, по три — над Московской, Калужской и Крымом, по два — над Ленинградской и Липецкой и еще один — над Тульской областью.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об ударе украинских беспилотников по Кировскому району. По его словам, атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы.