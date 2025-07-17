Украинские беспилотники попытались атаковать Ленобласть

В Кировском районе Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе Ленобласти, — написал глава региона.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме того, ПВО нейтрализовала восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской, еще один — над Орловской областью.

Также система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что на месте падения обломков уже работают оперативные службы.