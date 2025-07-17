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17 июля 2025 в 05:08

Женщина погибла из-за сброса гранаты на село в Белгородской области

Гладков: женщина погибла из-за удара БПЛА ВСУ по белгородскому селу Смородино

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области женщина погибла в результате падения взрывного устройства, сброшенного с беспилотника на частный дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Взрыв привел к пожару, который охватил весь дом.

Сегодня еще одна непоправимая потеря. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей, — написал он.

На место происшествия оперативно прибыли добровольные пожарные команды для ликвидации огня. Губернатор выразил искренние соболезнования семье и близким погибшей.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской, еще один — над Орловской областью.

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