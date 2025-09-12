Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 08:49

ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус в Брянской области

Богомаз: семь человек пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Семь человек пострадали при атаке ВСУ на пассажирский микроавтобус в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что среди раненых водитель транспорта, четыре пассажира и два бойца бригады «БАРС-Брянск». По его словам, их всех госпитализировали.

Ранены водитель, четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады «БАРС-Брянск», — написал Богомаз.

Губернатор отметил, что атака произошла на автодороге автодороге Погар — Гремяч. После первого удара водитель автобуса доехал до блок-поста «БАРС-Брянск», чтобы эвакуировать пассажиров. В этот момент ВСУ атаковали транспорт снова.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на пятницу, 12 сентября, сбили над Россией 221 беспилотник. Там уточнили, что наибольшее количество дронов — 85 аппаратов самолетного типа — было нейтрализовано над Брянской областью.

В публикации также указано, что еще 14 дронов сбили над Новгородской областью, по девять — над Орловской и Московской, семь — над Белгородской, по три — над Ростовской и Тверской. Еще по одному БПЛА уничтожили над Псковской, Тульской и Курской областями.

Россия
Брянская область
Александр Богомаз
атаки
автобусы
