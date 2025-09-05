Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:14

Три человека пострадали при детонации мины в Херсонской области

Сальдо: три человека пострадали при детонации мины в Алешках Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека, в том числе ребенок, пострадали при детонации мины в Алешках Херсонской области, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, погибших нет, раненых доставили в больницу с минно-взрывными травмами и контузией.

В результате детонации мины пострадали три человека. Погибших нет, — сказал Сальдо.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что запрещенные противопехотные мины Вооруженных сил Украины калечат российских грибников и детей. Он подчеркнул, что такого рода боеприпасы не предназначены для танков, а используются для того, чтобы как можно сильнее ранить человека.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что два мирных жителя подорвались на минном поле вблизи села Поповка. На месте погибли мужчины 28 и 38 лет. Он выразил соболезнования родственникам жертв и отметил, что на территории региона остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. Хинштейн попросил жителей и гостей Курской области быть осторожнее.

