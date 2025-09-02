Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 17:41

«Пытаются запугать»: раскрыто, как ВСУ калечат российских грибников и детей

Депутат Журавлев: запрещенные мины ВСУ калечат российских грибников и детей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Запрещенные противопехотные мины Вооруженных сил Украины калечат российских грибников и детей, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что такого рода боеприпасы не предназначены для танков, а используются для того, чтобы как можно сильнее ранить человека. По словам парламентария, российские войска их практически не применяют, а украинские — весьма активно, причем против мирного населения.

Мины, которые ВСУ раскидывают на российских приграничных территориях, конечно, не предназначены для того, чтобы остановить танковые колонны. Такого рода противопехотные боеприпасы используются для того, чтобы как можно сильнее искалечить человека, и именно потому запрещены международными конвенциями. Российские войска их практически не применяют, а вот украинские — весьма активно, причем как раз против мирного населения, которое все еще не привыкло к мерам предосторожности. Вот и взрываются, и попадают в больницы грибники, дети, съемочные группы. Это сознательный выбор ВСУ — война с гражданскими. Их все еще пытаются запугать террористическими методами, не понимая, что и эта тактика не сработает, — высказался Журавлев.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что два мирных жителя подорвались на минном поле вблизи села Поповка. На месте погибли мужчины 28 и 38 лет. Он отметил, что на территории региона остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов.

ВСУ
СВО
Россия
боеприпасы
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
