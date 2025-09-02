Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 11:06

Два россиянина подорвались на мине и погибли на месте

Хинштейн: два человека подорвались на минном поле в Курской области

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Два мирных жителя подорвались на минном поле вблизи села Поповка Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. На месте погибли мужчины 38 и 28 лет.

Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря, — добавил Хинштейн.

Он отметил, что на территории региона остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. Хинштейн попросил жителей и гостей Курской области быть осторожнее.

До этого Хинштейн сообщил, что 590 жителей региона до сих пор числятся пропавшими без вести после вторжения в регион ВСУ. По его словам, значительная часть граждан изначально не находилась в официальном розыске, так как в основном это пожилые одинокие люди, на которых никто не подавал заявление в органы.

Ранее в поселке Борисовка Борисовского района в результате атаки ВСУ были ранены три мирных жителя. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, двое пострадавших мужчин находились в грузовом автомобиле. Еще один мужчина пострадал при ударе дрона по легковушке.

Александр Хинштейн
происшествия
мины
Курская область
