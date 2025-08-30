День знаний — 2025
30 августа 2025

Стало известно, сколько жителей Курской области пропали без вести

Хинштейн: 590 жителей Курской области числятся пропавшими без вести

Курская область Курская область Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

590 жителей Курской области до сих пор числятся пропавшими без вести после вторжения в регион Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, значительная часть граждан изначально не находилась в официальном розыске, так как в основном это пожилые одинокие люди, на которых никто не подавал заявление в органы.

Работу эту наладили, сегодня мы располагаем единой цифрой — в реестре находится 2132 человека. Установлена судьба 1542 людей из реестра: из них 1430 живых и 112, к сожалению, погибших. Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек, — написал Хинштейн.

Он отметил, что из этого числа местонахождение 300 человек известно: часть находится в плену, часть — в освобожденных населенных пунктах, часть — погибли. Кроме того, 23 курянина находятся в Сумской области — ведется переговорный процесс об их возвращении. О судьбе остальных 290 человек точной информации пока нет.

Ранее в результате атаки ВСУ на Курскую область без электроснабжения остались жители 33 населенных пунктов Мантуровского района. По данным Хинштейна, перебои коснулись примерно 8,6 тысячи человек. Позднее энергетики оперативно восстановили подачу электричества по резервной схеме.

