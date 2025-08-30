День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 11:10

Тысячи жителей Курской области провели ночь без света после атаки ВСУ

Хинштейн сообщил о разрушительной атаке ВСУ по электроподстанции под Курском

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители 33 населенных пунктов Мантуровского района в Курской области остались без электричества после атаки ВСУ в ночь на 30 августа, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысячи человек. Позже электроснабжение восстановили по резервной схеме.

В результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах района. Перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысячи человек, — отметил Хинштейн.

Кроме того, ВСУ атаковали село Густомой Льговского района. При налете были повреждены фасады школы, отделения почты, местного дома культуры.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Сызрани. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и в случае опасности обращаться в экстренные службы.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило о масштабной атаке беспилотников ВСУ на 10 регионов России в ночь на 30 августа. ПВО уничтожила 86 украинских беспилотников. Большинство из них были сбиты над Черным морем и территорией Крыма. Атаки также зафиксировали в Ростовской, Брянской и Белгородской областях.

