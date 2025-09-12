Попытка вернуть власть или черный пиар: зачем принц Гарри прибыл в Киев

Внезапное появление британского принца Гарри в Киеве стало неожиданностью для многих. Этот визит вызывает множество вопросов и предположений. Что же привело «запасного» принца в украинскую столицу и какие цели он преследует — читайте в материале NEWS.ru.

Когда принц Гарри прибыл в Киев

12 сентября мировые СМИ сообщили о том, что принц Гарри прибыл на Украину. Он заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения. Во время поездки в Киев британский принц и команда его фонда Invictus Games Foundation хотят подробно обсудить новые инициативы по поддержке раненых. Кроме того, член королевской семьи намерен встретиться с премьером Украины Юлией Свириденко.

В апреле 2025 года герцог Сассекский уже приезжал на Украину по приглашению местных властей. Тогда он посетил одну из клиник Львова. Однако о той поездке принца Гарри стало известно только после того, как он покинул украинскую территорию.

Принц Гарри посетил реабилитационный центр Superhumans во Львове Фото: AP/ТАСС

Зачем на самом деле член королевской семьи ездит на Украину

Принц Гарри недавно посетил Киев исключительно в целях пиара, с таким мнением выступил первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. По словам сенатора, данный визит не имеет никакого практического смысла и является лишь демонстрацией показной активности.

«Кроме пиара, я вообще ничего не вижу в визите принца Гарри в Киев. Он абсолютно пустое место, ничего из себя не представляет. Будет разрабатывать новые способы поддержки военных? Это смешно. Британцы всегда пытаются куда-то лезть и хотят показать, что они что-то решают. Я бы на это даже не реагировал», — высказался Джабаров.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает иначе. По его мнению, младший сын короля Британии Карла III и принцессы Дианы демонстрирует желание вернуться в королевскую семью и в перспективе заявить о своих правах на престол. По всей видимости, принц разочаровался в своей жизни рядом с супругой Меган Маркл в Америке и всячески показывает, что хочет вновь заняться политикой.

«В последнее время принц Гарри участвует в различных мероприятиях, также приехал на Украину. Так он демонстрирует, что хочет вернуться в королевскую семью. У меня вообще сложилось ощущение, что брак с Меган Маркл оказался далеко не такой удачной затеей, как он надеялся первоначально. И в политическом отношении не получилось у него стать промежуточным звеном между британской и американской элитой, и, похоже, чисто в житейском смысле, она оказалась так энергична, что, по сути, его подминает», — отметил Вассерман.

Парламентарий добавил, что, несмотря на то, что герцог Сассекский является младшим сыном монарха, известны случаи отхождения от традиционной системы престолонаследия. И сам король Карл III, кажется, не против подобного сценария.

«Поскольку он младший сын, у него нет оснований для занятия престола. Но тут возможны всякие случайности. История, даже внутрибританская, уже не раз показывала, что и прямой наследник часто и по разным причинам выпадает из системы престола наследия. Так что восстанавливать внутрисемейные отношения ему нужно. Более того, я полагаю, что и сам действующий король тоже заинтересован в том, чтобы иметь резервного наследника», — подытожил он.

Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данный визит в Киев — не первая попытка принца Гарри наладить отношения с семьей. Так, ранее сообщалось, что член королевской семьи впервые за 19 месяцев увиделся с Карлом III. Встреча длилась 54 минуты и сопровождалась совместным чаепитием в вестминстерской резиденции в Лондоне. Букингемский дворец и представители принца Гарри отказались раскрывать детали их беседы.

Как в России отреагировали на приезд британского принца в Киев

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил британскому принцу доказать свою смелость и вступить в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, это стало бы единственным настоящим доказательством поддержки Киева, а не «дешевым пиаром». Депутат привел в пример опыт герцога Сассекского, когда тот летал на вертолете в Ирак и участвовал в спасательных операциях.

«Раз принца Гарри так волнует судьба Украины, пусть он вступит в ряды ВСУ пилотом и лично продемонстрирует свою поддержку. В Ираке он же летал на вертолете, в каких-то спасательных операциях участвовал. Вот пусть здесь тоже поучаствует, если он такой смелый. А то он и швец, и жнец, и на дуде игрец, все он умеет. Конечно, очень нехорошо и некорректно вот так пиариться [на боевых действиях]. Но если он хочет показать свою решительность, пусть полетает. Мы все понимаем, что приземлится он довольно быстро», — высказался Колесник.

