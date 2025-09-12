Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 18:00

Попытка вернуть власть или черный пиар: зачем принц Гарри прибыл в Киев

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Внезапное появление британского принца Гарри в Киеве стало неожиданностью для многих. Этот визит вызывает множество вопросов и предположений. Что же привело «запасного» принца в украинскую столицу и какие цели он преследует — читайте в материале NEWS.ru.

Когда принц Гарри прибыл в Киев

12 сентября мировые СМИ сообщили о том, что принц Гарри прибыл на Украину. Он заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения. Во время поездки в Киев британский принц и команда его фонда Invictus Games Foundation хотят подробно обсудить новые инициативы по поддержке раненых. Кроме того, член королевской семьи намерен встретиться с премьером Украины Юлией Свириденко.

В апреле 2025 года герцог Сассекский уже приезжал на Украину по приглашению местных властей. Тогда он посетил одну из клиник Львова. Однако о той поездке принца Гарри стало известно только после того, как он покинул украинскую территорию.

Принц Гарри посетил реабилитационный центр Superhumans во Львове Принц Гарри посетил реабилитационный центр Superhumans во Львове Фото: AP/ТАСС

Зачем на самом деле член королевской семьи ездит на Украину

Принц Гарри недавно посетил Киев исключительно в целях пиара, с таким мнением выступил первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. По словам сенатора, данный визит не имеет никакого практического смысла и является лишь демонстрацией показной активности.

«Кроме пиара, я вообще ничего не вижу в визите принца Гарри в Киев. Он абсолютно пустое место, ничего из себя не представляет. Будет разрабатывать новые способы поддержки военных? Это смешно. Британцы всегда пытаются куда-то лезть и хотят показать, что они что-то решают. Я бы на это даже не реагировал», — высказался Джабаров.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает иначе. По его мнению, младший сын короля Британии Карла III и принцессы Дианы демонстрирует желание вернуться в королевскую семью и в перспективе заявить о своих правах на престол. По всей видимости, принц разочаровался в своей жизни рядом с супругой Меган Маркл в Америке и всячески показывает, что хочет вновь заняться политикой.

«В последнее время принц Гарри участвует в различных мероприятиях, также приехал на Украину. Так он демонстрирует, что хочет вернуться в королевскую семью. У меня вообще сложилось ощущение, что брак с Меган Маркл оказался далеко не такой удачной затеей, как он надеялся первоначально. И в политическом отношении не получилось у него стать промежуточным звеном между британской и американской элитой, и, похоже, чисто в житейском смысле, она оказалась так энергична, что, по сути, его подминает», — отметил Вассерман.

Парламентарий добавил, что, несмотря на то, что герцог Сассекский является младшим сыном монарха, известны случаи отхождения от традиционной системы престолонаследия. И сам король Карл III, кажется, не против подобного сценария.

«Поскольку он младший сын, у него нет оснований для занятия престола. Но тут возможны всякие случайности. История, даже внутрибританская, уже не раз показывала, что и прямой наследник часто и по разным причинам выпадает из системы престола наследия. Так что восстанавливать внутрисемейные отношения ему нужно. Более того, я полагаю, что и сам действующий король тоже заинтересован в том, чтобы иметь резервного наследника», — подытожил он.

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данный визит в Киев — не первая попытка принца Гарри наладить отношения с семьей. Так, ранее сообщалось, что член королевской семьи впервые за 19 месяцев увиделся с Карлом III. Встреча длилась 54 минуты и сопровождалась совместным чаепитием в вестминстерской резиденции в Лондоне. Букингемский дворец и представители принца Гарри отказались раскрывать детали их беседы.

Как в России отреагировали на приезд британского принца в Киев

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил британскому принцу доказать свою смелость и вступить в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, это стало бы единственным настоящим доказательством поддержки Киева, а не «дешевым пиаром». Депутат привел в пример опыт герцога Сассекского, когда тот летал на вертолете в Ирак и участвовал в спасательных операциях.

«Раз принца Гарри так волнует судьба Украины, пусть он вступит в ряды ВСУ пилотом и лично продемонстрирует свою поддержку. В Ираке он же летал на вертолете, в каких-то спасательных операциях участвовал. Вот пусть здесь тоже поучаствует, если он такой смелый. А то он и швец, и жнец, и на дуде игрец, все он умеет. Конечно, очень нехорошо и некорректно вот так пиариться [на боевых действиях]. Но если он хочет показать свою решительность, пусть полетает. Мы все понимаем, что приземлится он довольно быстро», — высказался Колесник.

