11 августа 2025 в 16:27

Стало известно об участии британского монарха в оккультном ритуале

Биограф Хардман: в резиденции британских монархов изгоняли призрака

Король Георг VI Король Георг VI Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

В одной из резиденций монархов Великобритании в Сандрингеме в 2000 году проводился оккультный ритуал изгнания призрака, сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на биографа Роберта Хардмана. По его словам, прислуга жаловалась на необъяснимые явления в одной из спален Сандрингемского дворца.

В той комнате в 1952 году скончался отец королевы Елизаветы II — король Георг VI. Некоторые считали, что именно его призрак доставляет проблемы. Другие возлагали вину на призрака принцессы Дианы. Прислуга обратилась за помощью к Елизавете II, которая поручила местному пастору провести обряд изгнания призрака.

Во время службы в помещении присутствовали сама Елизавета II и фрейлина Прю Пенн. Хардман считает участие королевы крайне необычным. Она скептически относилась к подобным вещам. Вероятно, что Пенн и Елизавета II не верили в призрака, но хотели успокоить суеверную прислугу.

Ранее стало известно, что герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с необходимостью поиска новых профессиональных проектов после прекращения сотрудничества со стриминговой платформой Netflix. Расторжение контракта на $100 млн (8,1 млрд рублей) с ней и принцем Гарри поставило пару в сложное финансовое положение.

королевская семья
Великобритания
оккультизм
ритуалы
призраки
