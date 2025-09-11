Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере

Первая за 19 месяцев личная встреча принца Гарри с британским королем Карлом III прошла в Лондоне, сообщает Guardian со ссылкой на Букингемский дворец. Она длилась 54 минуты и сопровождалась совместным чаепитием в вестминстерской резиденции членов королевской семьи Кларенс-хаус.

Карл III прибыл в столицу из графства Абердиншир, где лечился от рака, в предпоследний день поездки принца Гарри в Великобританию – 8 сентября. В тот же день Гарри возложил цветы и венок в память о королеве Елизавете II в Виндзорском замке. После этого он в качестве покровителя организации посетил церемонию вручения премии WellChild Awards в Лондоне.

Ранее принц Гарри подтвердил, что приедет в Лондон на ежегодную церемонию вручения премии WellChild Awards в третью годовщину смерти Елизаветы II. 40-летний герцог Сассекский заявил, что для него большая честь снова присутствовать на церемонии награждения. Гарри является покровителем этой благотворительной организации с 2007 года. Это одно из немногих королевских обязательств, которые он сохранил после переезда с семьей в США.

До этого Гарри посетил Анголу и прошел по минному полю, чтобы привлечь внимание к деятельности организации Halo Trust, занимающейся разминированием. Таким образом он повторил поступок принцессы Дианы в 1997 году. Мины в Анголе — наследие долгой гражданской войны, длившейся с 1975 года.