Капсулу времени принцессы Дианы вскрыли на несколько веков раньше

Капсулу времени принцессы Дианы вскрыли на несколько веков раньше The Guardian: в капсуле времени принцессы Дианы обнаружили диск и паспорт

В Лондоне раньше срока открыли капсулу времени, заложенную принцессой Дианой в 1991 году в фундамент детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит, сообщает The Guardian. Ее выкопали при строительстве нового детского онкологического центра. По данным издания, вскрыть капсулу должны были только через несколько веков.

Спустя более чем 30 лет после закладки капсула времени, собранная принцессой Дианой вместе с двумя детьми, чтобы запечатлеть жизнь 1990-х годов, была вскрыта раньше срока. В ней оказались компакт-диск исполнительницы Кайли Миноуг, калькулятор на солнечной батарее и паспорт, — пишет газета.

Также в капсуле были карманный телевизор, голограмма снежинки, фото Дианы, переработанная бумага, коллекция монет, семена деревьев и выпуск The Times. На первой странице газеты — снимок политика Михаила Горбачева с заголовком о раздаче тушенки советским избирателям.

Тем временем принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили снять фильм о принцессе Диане. Это стало возможным благодаря тому, что продюсерская компания герцога и герцогини Сассекских продлила договор о сотрудничестве с американской Netflix.