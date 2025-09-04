«Карл слаб»: британской монархии предрекли незавидное будущее

Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

Политолог Чернов спрогнозировал крушение британской монархии

Британский король Карл III Британский король Карл III Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Монархия в Великобритании в будущем может рухнуть, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Чернов. По его словам, на это указывают сразу несколько важных факторов, в том числе болезнь короля Карла III.

Карл слаб, и его скандальные наследники слабы. 31 августа отмечалась годовщина смерти принцессы Дианы. Эксперт по королевской семье Том Сайкс вновь вбросил информацию о возможной причастности британских спецслужб к ее гибели. Раскрутка этой темы в условиях кризиса вредит монархии. В августе Гренада отказалась от присяги на верность Карлу III. Массовый отказ от верности монархии также ведет к ее крушению, — пояснил эксперт.

Чернов отметил, что последним великим монархом Великобритании была Елизавета II. После ее смерти будущее монархии в Соединенном Королевстве стало вызывать вопросы.

Елизавета, в общем-то, и олицетворяла собой идею европейской монархии. Фигуры такого масштаба на европейском троне не было в ее времена, а сейчас — и подавно, — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что принц Гарри может встретиться со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, впервые за 20 месяцев. Герцог Сассекский планирует приехать в Лондон 8 сентября, в трехлетнюю годовщину смерти своей бабушки.

