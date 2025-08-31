Принц Гарри встретится с отцом впервые почти за два года

Принц Гарри встретится с отцом впервые почти за два года The Mirror: принц Гарри готовится к встрече с королем Карлом III в Лондоне

Принц Гарри может встретиться со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, впервые за 20 месяцев, пишет The Mirror. Герцог Сассекский планирует приехать в Лондон 8 сентября, в трехлетнюю годовщину смерти своей бабушки.

Впервые за долгое время появилось искреннее ощущение, что примирение близко. Команда принца Гарри и дворец установили связь, и есть все основания надеяться, что отец и сын увидятся, — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что речь идет не о широких жестах или публичных мероприятиях, а о личной встрече. При этом подчеркивается, что принц Уильям решительно отказывается от примирения с братом.

Ранее принц Гарри подтвердил, что приедет в Лондон на ежегодную церемонию вручения премии WellChild Awards. Мероприятие пройдет 8 сентября, в третью годовщину смерти Елизаветы II.

40-летний герцог Сассекский заявил, что для него большая честь снова присутствовать на церемонии награждения. Гарри является покровителем этой благотворительной организации с 2007 года. Это одно из немногих королевских обязательств, которые он сохранил после переезда с семьей в США.