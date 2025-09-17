Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 21:12

Гусь-контролер вышел на работу в московское метро и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В одном из поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры вновь встретили необычного попутчика — гуся, выполняющего роль контролера, видео с пернатым сотрудником было опубликовано в Telegram-канале «Москва с огоньком». На кадрах видно, что на шее у птицы закреплена пластиковая коробочка для сбора пожертвований с юмористичной надписью: «Нам нужно давать много денег».

Гусь уверенно перемещается по вагону, подходя к пассажирам и демонстрируя свою «служебную» миссию. Это не первый случай появления гуся-контролера в московском транспорте. Ранее птица уже привлекала внимание пассажиров и пользователей соцсетей, становясь местной знаменитостью.

Ранее уникальные кадры, полученные с видеоловушки в тропических лесах Амазонии, запечатлели самку ягуара-меланиста во время спаривания с обычным ягуаром. Это первый в истории случай документальной фиксации процесса размножения черной пантеры в дикой природе.

До этого лось пытался проникнуть в бизнес-центр «Кубик» в Красногорске. Очевидцы засняли, как животное искало вход в здание. По их словам, примерно через 20 минут разочарованный лось покинул территорию и направился в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги.

гуси
Москва
метро
животные
