17 сентября 2025 в 21:06

В МЧС сообщили о локализации пожара в Иваново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в жилом многоквартирном доме в Иваново локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По словам представителей ведомства, пламя бушевало на участке площадью 650 квадратных метров.

Пожар локализован на площади 650 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее в Иваново произошел крупный пожар в общежитии. Все жители здания были эвакуированы, информация о пострадавших и погибших пока отсутствует. Прокурор области Андрей Жугин дал указание контролировать ситуацию с возгоранием крыши общежития. Здание расположено на улице Сакко в центре города.

Кроме того, на юге Москвы произошел серьезный пожар на территории бывшего завода ЗИЛ. По предварительным данным, загорелась крыша строящегося дома в жилом комплексе «Шагал». На видео, опубликованных в Сети, видно, как с места происшествия поднимаются густые черные клубы дыма.

Также в Сети были опубликованы кадры с места пожара в подмосковном Красногорске, где горела строящаяся парковка. На фото и видео был виден высокий столб черного дыма. Очевидцы сообщили, что огонь охватил крупный паркинг. Информация о нанесенном ущербе пока не раскрывалась.

Иваново
пожары
возгорания
МЧС РФ
