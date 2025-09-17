Раскрыто истинное отношение Европы к закупкам российской нефти

Европа не будет отказываться от закупок российской нефти, сообщил ТАСС источник в европейской дипломатии. По его мнению, такой сценарий не является реалистичным, так как европейцы не смогут его воспринять.

Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это, — поделился собеседник агентства.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в рамках нового, 19-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия планирует включить в черный список ряд банков и нефтеперерабатывающих заводов из Индии и Китая. По их данным, эти меры будут направлены против предприятий, которые, по мнению Европы, участвуют в поставках российской нефти. Пакет санкций, который будет представлен для обсуждения 19 сентября, также предусматривает расширение перечня нефтяных танкеров, занимающихся перевозкой российского сырья и нефтепродуктов.

До этого стало известно, что Еврокомиссия также планирует существенно ужесточить процедуру выдачи шенгенских виз для граждан России. Данная инициатива будет реализована через установление единых строгих правил для всех стран Шенгенской зоны.